"Il y a eu beaucoup d'incompréhension" : les vérités d'Hugo Siquet sur sa situation difficile à Bruges

La première saison d'Hugo Siquet au Club de Bruges n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais il a toujours répondu présent lorsque Nicky Hayen a fait appel à lui.

Six : c'est le nombre de fois où Hugo Siquet a été titularisé cette saison au Club de Bruges, dont deux en Coupe de Belgique. La dernière remonte à dimanche, avec cette place dans le onze en finale qu'il doit à la blessure de dernière minute de Kyriani Sabbe. Un bilan assez maigre pour un joueur payé trois millions et qui a débarqué au Jan Breydelstadion avec le statut d'international belge.

Mais c'était sans compter sur la concurrence instaurée par Joaquin Seys et Kyriani Sabbe, deux produits du centre de formation brugeois qui prennent beaucoup de place sur le côté gauche. Siquet s'est donc souvent retrouvé troisième choix, allant jusqu'à redescendre avec les U23 en D1B pour retrouver un peu de rythme.

Profiter des rares occasions

Malgré cela, le natif de Marche-en-Famenne n'a rien perdu de ses qualités, en témoigne son centre parfait pour Romeo Vermant pour l'ouverture du score contre Anderlecht : "J’estime que je n’ai pas assez eu ma chance par rapport à ce que j’ai montré", avoue-t-il assez honnêtement à la RTBF.

Son profil assez offensif le pénaliserait-il ? "Peut-être. Après, on est une équipe très dominante et on a la balle à 80% du temps. Donc on n’a pas besoin de latéraux très défensifs. Mais je pense que ça m’a effectivement pénalisé".

Hugo Siquet doit faire contre mauvaise fortune bon coeur : "Je n’ai pas lâché mais c’est difficile. C’est dans mon caractère, je suis Ardennais ! Ça a été la saison la plus dure mentalement. Il y a eu beaucoup d’incompréhension. J’ai toujours eu la certitude que si je continuais à travailler, j’allais avoir des moments comme ça. Je suis content que ce soit arrivé en finale".