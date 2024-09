🎥 Le but égalisateur splendide de l'Italie face à la France !

L'Italie s'est retrouvée menée après une minute seulement contre la France, mais a très bien réagi. Une superbe déviation de Sandro Tonali et une reprise de volée splendide de Federico DiMarco ont permis aux Italiens de revenir au score !

Après 13 secondes de jeu et une perte de balle catastrophique juste devant le rectangle, l'Italie était déjà menée au Parc des Princes : Bradley Barcola en profitait et allait marquer son premier but en Equipe de France.

Mais la Squadra, qui reste sur un Euro 2024 totalement loupé, a très joliment réagi. Après avoir trouvé la transversale via Frattesi, elle va tromper Mike Maignan sur une phase absolument splendide.

À la base, on trouve un homme qui revient de loin, à savoir Sandro Tonali : une déviation en talonnade, et une reprise de volée splendide signée Federico DiMarco pour égaliser (30e, 1-1). Un but de classe mondiale !