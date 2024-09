Un club inscrit... 64 joueurs sur sa liste pour disputer l'Europa League, dont 10 gardiens

Le club néerlandais ne risque pas de manquer de joueurs, en Coupe d'Europe. 64 noms ont été inscrits sur la liste de l'AZ Alkmaar pour disputer l'Europa League, dont dix gardiens de but.

L'AZ Alkmaar affrontera Elfsborg, l'Athletic Bilbao, Tottenham Hotspur, Fenerbahçe, Galatasaray, Ludogorets, l'AS Roma et Ferencváros. Et pour disputer ces rencontres, le club néerlandais ne risque pas de manquer de joueurs.

En effet, l'AZ a renseigné... 64 noms sur sa liste pour l'Europa League, dont... 10 gardiens de but. Chaque club peut inscrire 25 joueurs sur sa liste A, ainsi qu'un nombre illimité de joueurs sur sa liste B pour autant qu'ils soient nés avant le 1er janvier 2003. Dans cette seconde liste, on retrouve... 39 jeunes joueurs.

Jorthy Mokio et Mika Godts dans la liste A de l'Ajax

Les Ajacides ont été plus mesurés, et n'ont renseigné "que" 49 joueurs, dont 26 dans la liste B. Ce n'est pas le cas de Jorthy Mokio et Mika Godts, qui font partie du noyau A et qui ont été placés sur la première liste.

L'Ajax recevra Besiktas le 26 septembre, avant de défier le Slavia Prague, Qarabag, le Maccabi Tel Aviv, la Real Sociedad, la Lazio, Riga et Galatasaray.