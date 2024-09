Révélation du début de la saison à La Gantoise, il envoie...une petite pique à Wouter Vrancken

Franck Surdez fait indéniablement partie des belles surprises de ce début de saison avec La Gantoise. L'ailier gauche suisse compte faire bien son trou dans l'effectif de Wouter Vrancken.

La saison dernière, La Gantoise avait manqué de peu les Champions Play-offs. Les Buffalos avaient alors dû se contenter des Europe Play-offs.

Lors de cette mini-compétition, un joueur s'était progressivement révélé : Franck Surdez. Le jeune ailier suisse avait pris part aux 6 premières rencontres de Play-offs.

Cette saison, Surdez compte déjà 9 apparitions, dont 8 titularisations. Dans une interview accordée à Sky Sports, il s'est exprimé quant à ses ambitions.

"Mon objectif cette saison est d’aller chercher 15 buts et 15 passes décisives. Je veux toujours hausser la barre afin d’être certain de ne pas être déçu en fin de saison", explique-t-il. "Participer à la Coupe du Monde 2026 est un objectif concret dans mon esprit et je passerais par tous les moyens pour y arriver."

L'international U21 suisse peut compter sur les conseils d'un compatriote à La Gantoise : Danijel Milicevic. "Il m'aide énormément. On est solidaires entre suisses. Et puis, son côté chaleureux contraste avec la rigueur de Wouter Vrancken, l’entraîneur principal à La Gantoise et chaque fois que j’en ai besoin, il me prodigue les meilleurs conseils."