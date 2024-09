Deux cartes jaunes en dix minutes : débuts catastrophiques pour ce Diable Rouge dans son nouveau club

Parme s'est incliné 2-3 contre l'Udinese. Une première apparition au goût amer pour Mandela Keita.

En Pro League, Mandela Keita n'était pas franchement réputé pour retirer le pied dans les duels. Il n'allait pas en être autrement pour ses toutes premières minutes sous le maillot de Parme, d'autant plus que l'équipe jouait à domicile.

Cet été, le club italien a déboursé pas moins de 12 millions pour convaincre l'Antwerp de le lâcher, alors que les Anversois venaient tout juste de l'acheter définitivement à Louvain pour 5 millions.

Keita avait donc mangé du lion avant de monter au jeu contre l'Udinese après 55 minutes de jeu. Il en a résulté un premier carton jaune peu après l'heure de jeu.

Une exclusion lourde de conséquence

Visiblement nerveux, le Diable Rouge a reçu un deuxième bristol jaune dix minutes plus tard, synonyme d'expulsion 18 minutes après son entrée. Pire, Parme, qui menait 2-0, s'est incliné 2-3.

Dans le camp des visiteurs, on retiendra que Christian Kabasele et Jurgen Ekkelenkamp sont tous deux montés à la mi-temps, de manière plus sobre. L'Udinese a parfaitement commencé sa saison et trône même seul en tête de Serie A avec 10 points sur 12.