Bart Verhaeghe a honte de son Jan Breydel : "Une septième campagne de Ligue des Champions dans un stade délabré"

Bart Verhaeghe, président du Club de Bruges, est satisfait de l'arrivée des grandes équipes européennes au Jan Breydel, mais pas de l'environnement dans lequel il doit les recevoir. Il a même honte du stade assez vétuste.

Les collègues européens de Bart Verhaeghe lui demandent toujours quand un nouveau stade sera construit à Bruges. Mais le président ne sait jamais répondre à la question, puisque l'affaire traine depuis plus de dix ans.

"Nous sommes déjà là pour la septième campagne de Ligue des Champions, dans un Jan Breydel délabré et épuisé. Ce n'est pas bien et ce n'est pas normal" a déclaré Bart Verhaeghe au micro de VTM.

"J'espère que nous pourrons construire un stade bien meilleur dans un avenir proche. Non seulement pour les spectateurs, mais aussi pour les résidents locaux et notre société. Pour ça, il faut épargner en bon père de famille et être en bonne santé financière."

Cependant, dès que le Club de Bruges veut avancer pour son stade, il se heurte à l'opposition de certains riverains. Les Blauw & Zwart ont les finances dans le vert, mais attendent l'autorisation de construire depuis des années.

"Je sais que je dois rester patient. Ailleurs dans le pays, j'ai dû attendre 18 ans avant de pouvoir réaliser un projet. C'est pour la bonne cause, j'ai donc confiance que ça arrive un jour" a conclu Bart Verhaeghe.