Une grève imminente chez les joueurs ? Thibaut Courtois tire également la sonnette d'alarme !

Joueur de Manchester City, Rodri, a jeté une bombe plus tôt cette semaine en déclarant qu'une grève des joueurs semble de plus en plus proche. Thibaut Courtois sonne également l'alarme.

De plus en plus de footballeurs expriment leur mécontentement concernant le calendrier surchargé. De nombreux grands clubs doivent en effet jouer énormément de matchs. Par exemple, si Manchester City atteint la finale de chaque tournoi, cela représente pas moins de 73 matchs cette saison. Une situation qui ne convient plus aux joueurs. Thibaut Courtois comprend parfaitement la situation. "Rodri a raison", a-t-il commencé lors d'une entrevue avec le streamer espagnol Ibai Llanos. "Il y a tellement de matchs. Les supporters veulent voir du beau football, mais il faut trouver un équilibre. Trop de matchs signifie également plus de blessures." Les nombreux matchs peuvent entraîner des blessures, et Courtois en sait quelque chose. "Il y a la Ligue des Nations, la Coupe du Monde des clubs auxquelles des matchs ont été ajoutés..." "Les gens disent que nous gagnons beaucoup d'argent et ne devrions pas nous plaindre. C'est vrai, mais nous devons trouver un équilibre. Les meilleurs joueurs ne pourront pas toujours jouer de cette manière", conclut le gardien de but.