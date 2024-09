À voir dès aujourd'hui : une série documentaire sur Thibaut Courtois montrant son retour au sommet : "J'ai regardé ma famille, c'était très spécial"

La série en quatre parties intitulée "The return of the Number 1" sur Thibaut Coutois sera disponible sur Amazon Prime Video à partir de ce vendredi 20 septembre.

Ce documentaire tant attendu offre un regard approfondi sur la carrière du gardien de but, avec des images exclusives de certains des moments les plus importants de sa carrière, en particulier la saison écoulée pleine de hauts et de bas. Les téléspectateurs peuvent s'attendre à une perspective unique sur la vie de la star, sûr et en dehors du terrain.

Un des moments clés du documentaire est l'histoire de la blessure de Courtois en mars, où il s'est déchiré le ménisque. "J'ai ressenti un 'clac', quelque chose qui n'allait pas et j'ai pensé : 'Cela ne peut pas être vrai", confie-t-il.

Les caméras capturent ce moment tragique et suivent le gardien jusqu'à l'hôpital, où sa femme Mishel Gerzig reste constamment à ses côtés. Ces images personnelles apportent une nouvelle dimension à l'histoire du gardien belge, qui parle ouvertement des difficultés qu'il a surmontées.

Un retour au sommet encore plus beau

Le documentaire montre également de nombreuses images de la vie privée de Courtois. Des moments tels que l'annonce de la grossesse de sa femme, la "baby shower" et des scènes de famille avec leurs enfants Adriana, Nicolas et la petite Ellie sont partagés. Ces scènes révèlent un côté plus doux du gardien, montrant à quel point sa famille est importante pour lui en toutes circonstances.

Un autre temps fort de la série est le retour réussi de Courtois après sa blessure. Après son premier match contre Cadiz, il reçoit les félicitations de ses coéquipiers, notamment Dani Carvajal, Toni Kroos et Luka Modric. Le documentaire se termine avec la performance mémorable de Courtois en finale de la Ligue des Champions contre Dortmund.

"J'avais le ballon dans les mains, j'ai tourné un peu sur le côté pour une longue relance et puis l'arbitre a sifflé," se souvient-il. "J'ai lancé le ballon, j'ai regardé ma famille et j'ai dit : 'Je l'ai fait'. C'était un moment très spécial."