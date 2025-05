Le Patro Eisden et Stijn Stijnen prêts à monter en D1A, sans polémiques cette fois

Retour sur cette superbe saison du Patro Eisden qui jouera les barrages de montée face au Cercle de Bruges les 18 et 23 mai.

Une saison historique

En finissant cinquième de Challenger Pro League cette saison, le Patro Eisden s'est qualifié pour les Play-offs de montée en Jupiler Pro League. Ils ont réalisé de belles prestations parvenant à prendre le dessus sur Beveren (3-2 et 2-1) avant d'écarter le Lokeren-Temse d'un certain Radja Nainggolan (2-1 et 1-1).

Avec ces résultats, le Patro a donc remporté les Play-offs de Challenger Pro League. Cependant, la montée n'est pas encore actée puisqu'un gros rendez-vous les attend. Une dernière double confrontation face au Cercle de Bruges les 18 et 23 mai prochain. L'équipe victorieuse au cumul de ces deux rencontres évoluera en Jupiler Pro League la saison prochaine.

Une régularité exemplaire

Avec seulement cinq petites défaites en 32 matchs (Play-offs compris) cette saison, le Patro s'est confirmé en solide challenger à la montée. La preuve en est avec cette place aux barrages. Cette saison est aussi le fruit d'un coaching gagnant sous les commandes de Stijn Stijnen. Pourtant, l'entraineur fait parler en dehors du terrain.

Au coeur de plusieurs polémiques tout au long de la saison, l'entraineur a même été convoqué par le Parquet fédéral pour son comportement face au Lierse. L'ex-joueur professionnel s'en était pris très agressivement au quatrième arbitre allant jusqu'à faire un "front contre front" avec ce dernier.

Cet évênement malheureux et les autres sont inévitablement liés au club et on l'espère, en cas de montée, qu'il n'entachera pas le superbe exploit du Patro qui pourrait retrouver la D1 une seconde fois, 64 ans plus tard.