Marvin Ogunjimi a débarqué à Anderlecht : l'ex-Diable Rouge explique son rôle chez les Mauve & Blanc !

Présent au Gala du Soulier d'Ébène, Marvin Ogunjimi nous a accordé ses premiers mots depuis qu'il est devenu entraîneur de jeunes au RSC Anderlecht. L'ex-Diable Rouge encadre les jeunes attaquants, des U16 aux U23.

C'était la surprise le mois dernier : Marvin Ogunjimi, retraité depuis 2022, rejoignait le staff des équipes de jeunes du RSC Anderlecht. Il est désormais chargé d'y encadrer les jeunes attaquants, des équipes U15 à U23.

"C'est assez large", reconnaît-il avec le sourire à notre micro, lors du gala du Soulier d'Ébène. "L'objectif est d'amener mon expérience. Durant ma carrière, j'étais reconnu pour mes appels de balle. Bien sûr, je n'étais pas Romelu Lukaku, mais j'avais un instinct, et c'est ce que j'essaie d'amener aux jeunes".

Arrivé à Anderlecht via Jelle Coen

Une belle reconnaissance de la part d'un club prestigieux comme Anderlecht. "En effet, mais je pense que c'est surtout dû au travail que j'ai accompli à Malines, en U23. C'est là que j'ai fait mon chemin, sans faire beaucoup de bruit", souligne Ogunjimi. En effet, au Jong Mechelen, il a travaillé durant 34 matchs avec un certain... Jelle Coen, actuel coach du RSCA Futures : "C'est lui qui a suggéré mon nom".

Mon truc, c'est d'entraîner les jeunes, pas de devenir T1

Neerpede est une académie prestigieuse et réputée, mais depuis l'ère de Romelu Lukaku, qui est une exception brillante, peu de véritables buteurs en sont sortis. "Il y a vraiment beaucoup de talent et de 9 qui ont le potentiel d'y arriver. Mais il y a beaucoup de pression, et certains jeunes espèrent jouer en équipe première dès leurs 16 ans. Mon rôle est d'être là pour les écouter et leur conseiller la patience", explique Marvin Ogunjimi.

L'un de ces "impatients" récents, c'était bien sûr Lucas Stassin, qui espérait plus de temps de jeu en équipe A mais que Brian Riemer estimait ne pas être prêt. "Mon rôle ne sera pas vraiment de conseiller l'équipe A. Je fais mon job chez les jeunes, et si on constate qu'un jeune attaquant marque beaucoup le but, ils le remarqueront".

De son côté, Ogunjimi, retraité depuis 2022 et une dernière pige au RAEC Mons, ne pense pas à devenir T1 un jour. "Mon truc, c'est les jeunes. C'est ma passion, d'entraîner les jeunes et de leur transmettre mon expérience, je ne pense pas devenir entraîneur principal. J'ai également monté mon académie de football depuis deux ans".

Toute sa génération commence d'ailleurs petit-à-petit à se reconvertir : Kevin Mirallas, notamment, est aussi devenu entraîneur des attaquants à l'Union. Un seul claque encore des buts : Jelle Vossen. "Je l'ai revu récemment au Soulier d'Or et on a ri de ça, je suis devenu coach et lui il marque encore", sourit Ogunjimi, Diable Rouge à 7 reprises pour 5 buts.

Et coacher les sélections de jeunes belges, d'ailleurs, y pense-t-il ? "Je suis focalisé sur Anderlecht en ce moment. C'est la plus prestigieuse académie de Belgique. Bruges, Genk, le Standard sont évidemment forts dans ce domaine mais j'ai grandi avec Neerpede comme modèle de formation, et c'est un honneur pour moi d'y travailler", conclut l'ancien buteur de Genk et du Standard.