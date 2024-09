L'occasion rêvée de se relancer est manquée, mais on devrait bientôt revoir Roméo Lavia avec Chelsea !

"Roméo n'est pas disponible pour demain". Cette phrase, on a l'impression qu'Enzo Maresca, l'entraîneur de Chelsea, la répète chaque semaine ou presque.

Victime de nombreux pépins aux ischios-jambiers après son excellent premier match de la saison avec les Blues, face à Manchester City, Roméo Lavia est, une nouvelle fois, absent du groupe de Chelsea pour affronter Barrow, pensionnaire de D4 anglaise, en 1/16e de finale d'EFL Cup.

De retour à l'entraînement collectif de Chelsea depuis une semaine, le médian défensif de 20 ans aurait pu profiter de cette rencontre face à un adversaire plus modeste pour se remettre dans le bain. Il n'en sera donc rien.

"Il pourrait par contre être dans le groupe ce week-end, contre Brighton" a poursuivi Maresca. Enfin, pour la première fois depuis le 18 août, Roméo Lavia pourrait retrouver les pelouses de la Premier League.

Une rencontre qui sera cependant déterminante pour les Blues face à un concurrent direct pour les places européennes. S'il reste à voir les risques qu'acceptera de prendre Enzo Maresca, il parait impossible de voir le Diable Rouge à une reprise dans la sélection de Domenico Tedesco, qui sera annoncée le 4 octobre, en vue des rencontres de Ligue des Nations en Italie et contre la France.

