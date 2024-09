Roméo Lavia est de retour avec Chelsea

Absent à cause d'une gêne aux ischio-jambiers depuis le premier match de Chelsea en championnat, Roméo Lavia est de retour à l'entraînement.

Le Diable Rouge a retrouvé ses coéquipiers Enzo Fernandez, Dewsbury-Hall et Malo Gusto, qui avaient également été absents.

Il pourra donc enfin pleinement entamer sa saison avec les Blues.

Pour le moment, il n'a disputé que deux rencontres officielles cette saison, dont une titularisation, contre Manchester City en Premier League et face au Servette lors des barrages de la Ligue Conférence.

Enzo Fernandez, Dewsbury-Hall, Romeo Lavia and Malo Gusto are all back at Cobham today.



Things you love to see. pic.twitter.com/UGCYaleOqT