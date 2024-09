🎥 Endrick, Vinicius : les stars du Real pètent un plomb dans la panique, contre Alaves, mais ne reçoivent aucune sanction

Le Real Madrid a bien failli voir Alaves remonter un déficit de trois buts en dix minutes, ce mardi soir. Les Merengues ont perdu pied, en fin de match, à l'image de ces actions d'Endrick et Vinicius, restées impunies.

Le Real Madrid s'est fait une belle frayeur, ce mardi soir. Malgré un avantage de trois buts acquis relativement tôt dans la rencontre, les Merengues ont dû se battre jusqu'au bout face à une équipe d'Alaves qui avait réduit l'écart par deux fois.

Si le début de la partie s'est donc déroulée dans une ambiance "traditionnelle" et sans grand remous, la fin de match fut beaucoup plus houleuse, en grande partie à cause des joueurs du Real Madrid, visiblement frustrés et inquiets.

Le score est pourtant toujours de 3-0, à ce moment-là, mais Endrick envoie un coup de genou visiblement volontaire dans les parties intimes de son opposant direct, à dix minutes du terme, alors qu'Alaves mettait de plus en plus de pression : l'arbitre ne bronche pas.

Quelques minutes plus tard, Vinicius, déjà averti, pousse lourdement Santiago Mourino au sol, avant de retomber sur lui avec un saut dont l'aspect volontaire n'est pas totalement à exclure.

Deux phases qui créent évidemment la polémique, en Espagne. Alaves a bien failli revenir sur le Real, mais que se serait-il passé si les joueurs de Carlo Ancelotti avaient terminé la rencontre en infériorité numérique ?