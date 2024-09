Quel début de saison de Mika Godts ! Il dépoussière le record d'un certain Kasper Dolberg

Mika Godts a inscrit un doublé avec l'Ajax hier soir. Son début de saison est tout simplement exemplaire.

La nouvelle génération de futurs Diables Rouges aura beau souffrir des inévitables comparaisons avec ses prédécesseurs, le vivier n'en reste pas moins intéressant, notamment en attaque. Lorsque certains comme Jérémy Doku ont un peu plus de mal en ce début de saison, d'autres s'affirment, à l'image de Mika Godts.

Depuis son arrivée à l'Ajax en janvier 2023, l'ancien espoir de Genk n'en finit plus de prendre du galon. Hier soir, il a mis les Lanciers sur les rails en Europa League avec un doublé contre le Besiktas.

Ses temps de passage restent toujours aussi impressionnants. Il est devenu, à 19 ans et 111 jours, le plus jeune joueur à inscrire deux buts ou plus pour l'Ajax en Coupe d'Europe depuis un certain Ton Blanker...en 1979.

En constante progression

Autre statistique marquante relevée par Opta, Godts est le buteur étranger le plus jeune de l'Ajax en Europe depuis Kasper Dolberg en 2016. Pour la petite histoire, les deux joueurs ont été servis, à huit ans d'écart, par Bertrand Traoré.

Outre cette performance XXL, Mika Godts a aussi débuté la saison avec 2 assists en championnat, mais aussi deux autres lors des préliminaires européens. Après s'être déjà brillamment affirmé dans l'équipe lors du dernier exercice, cette saison semble être définitivement la sienne.