Ouf de soulagement pour Marc Brys : Samuel Eto'o lourdement sanctionné par la FIFA !

Durant cette période, Samuel Eto'o n'est pas autorisé à assister à des matchs officiels de l'équipe nationale du Cameroun. "Samuel Eto'o est exclu de toutes les rencontres du Cameroun pendant six mois," selon une déclaration de la FIFA.

La suspension fait suite à des violations des articles 13 et 14 du code disciplinaire, où Eto'o a été reconnu coupable de comportement inapproprié, de non-respect des règles du fair-play et de mauvaise conduite envers les arbitres et les joueurs.

Cela s'est produit lors de la Coupe du Monde U20 féminine en septembre, où Eto'o était présent lors du match du Cameroun contre la Colombie. La sanction d'Eto'o prend effet à partir d'aujourd'hui, ce qui signifie qu'il ne pourra assister à aucun match du Cameroun pendant cette période.

Pour Marc Brys, l'entraîneur belge du Cameroun, cela signifie peut-être moins de pression lors des matchs importants de qualification pour la Coupe d'Afrique en octobre et novembre, car le président de la fédération ne pourra pas être présent même depuis les tribunes.

Eto'o et Brys ne sont pas de grands amis, c'est un fait désormais connu depuis longtemps. Eto'o voulait nommer son propre entraîneur, mais le ministère des Sports est intervenu et a nommé Brys lui-même. Cela a découlé sur plusieurs conflits depuis la prise de fonction de Brys.

FIFA bans Samuel Eto'o from attending Cameroon internationals for six months - not the first time he has been in trouble pic.twitter.com/yy7f6tCYwp