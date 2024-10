L'heure des retrouvailles a sonné pour Sergio Gomez : "Hâte de croiser Anderlecht... et de les battre !"

C'est l'heure des retrouvailles entre Sergio Gomez et le Sporting d'Anderlecht. L'Espagnol est heureux de retrouver son ancien club et ses anciens coéquipiers, mais ne fera aucun cadeau.

Ce jeudi, le Sporting d'Anderlecht disputera sa deuxième rencontre d'Europa League sur la pelouse de la Real Sociedad. Les Mauves vont retrouver une ancienne connaissance, Sergio Gomez, arrivé définitivement dans le club de San Sebastian cet été, en provenance de Manchester City. Interrogé par nos confrères de La Capitale, l'Espagnol s'est exprimé sur ses retrouvailles avec ses anciennes couleurs.

"Retrouver Anderlecht est un immense plaisir. J'y ai vécu de très grands moments. Je suis impatient de retrouver le club, mais aussi de le battre. J'ai échangé avec Mario (Stroeykens), Colin (Coosemans) et Francis (Amuzu, blessé) après le tirage au sort et je leur ai promis une défaite. En toute amitié, bien entendu."

"Beaucoup de supporters d'Anderlecht m'ont envoyé un message sur les réseaux sociaux après le tirage au sort pour me dire qu'ils étaient heureux de jouer contre moi. J'ai vécu une saison fantastique là-bas, tant sur le plan personnel que collectif. On s'est battu pour le titre et on a atteint la finale de la Coupe. J'aurais tant voulu remporter un trophée avec Anderlecht, qui aura toujours une place dans mon cœur."

Une très belle saison qui lui avait valu un transfert vers Manchester City, qui avait offert 15 millions d'euros à Anderlecht pour s'attacher ses services. Le défenseur latéral, reconverti en ailier, en Espagne, n'était que dans la tournante et a reçu peu de temps de jeu, mais a vécu une expérience exceptionnelle.

"Un joueur hors pair, le meilleur avec lequel j'ai joué. Jérémy Doku était très bon aussi. J'aurais aimé davantage participer aux victoires, mais j'ai pu apprendre aux côtés du meilleur entraîneur du monde, Pep Guardiola.", a conclu Sergio Gomez.