Un stade Roi Baudouin quasi-vide ? L'Union tente de le remplir comme elle peut !

L'Union Saint-Gilloise joue ce jeudi soir face à Bodo/Glimt en Europa League. Les Bruxellois joueront au Stade Roi Baudouin.

L'Union Saint-Gilloise n'ayant toujours pas de stade pouvant accueillir les matchs européens, l'équipe a disputé ces rencontres au Lotto Park et à Den Dreef ces dernières saisons.

Cette saison, petite nouveauté avec les matchs au stade Roi Baudouin. Une enceinte qui concentre toujours autant de critiques, pour plusieurs raisons.

D'abord, pour sa structure et sa configuration. Les tribunes sont en effet assez loin du terrain. Ensuite, pour son accessibilité. Pour un match d'Europa League certes, mais contre un adversaire peu connu et à 21h un jeudi, les places ont du mal à partir.

En conférence de presse, le coach Sébastien Pocognoli avait expliqué que 7000 places avaient été vendues. "Plus, j'espère...", avait-il continué.

Afin de vendre plus de places, il nous revient que l'Union a proposé un tarif à moitié prix (12,50 euros) pour plusieurs entreprises et organisations bruxelloises. C'est notamment le cas des étudiants de l'ULB, de la VUB et de l'UZ Jette. Actuellement, près de 8000 tickets ont été vendus pour la rencontre de ce jeudi. Ils peuvent encore être achetés d'ici ce jeudi, midi.