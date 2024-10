🎥 Malick Fofana, la surprise de la liste de Domenico Tedesco ? Le joueur impressionne à nouveau

Malick Fofana ne s'arrête plus de marquer ! Déjà buteur la semaine dernière face à Toulouse en Ligue 1, le jeune talent réitère.

En effet, le natif d'Alost a ouvert le score pour les Gones après 10 minutes de jeu. Suite à un excellent travail du Français Rayan Cherki, le joueur enroule parfaitement sa frappe dans le petit filet.

Fofana a également délivré une passe décisive pour Alexandre Lacazette après une récupération de balle de l'ailier sur une énorme erreur des Rangers.

Mais ce n'est pas tout ! Le joueur belge a ensuite inscrit son deuxième but de la soirée sur un centre de Rayan Cherki à la 55e.

Encore une bonne prestation du jeune Belge, qui pourrait être l'une des surprises de la prochaine liste de Domenico Tedesco.

ūüö®ūüá™ūüáļ ūĚźÜūĚźéūĚźÄūĚźč | Rangers 1-4 Lyon | Malick Fofana



MALICK FOFANA MAKES IT FOUR FOR LYON! RAYAN CHERKI WITH THE ASSIST!pic.twitter.com/sHQUqplWHk