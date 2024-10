Un Diable Rouge envoie un message fort à Tedesco avec une prestation de haut vol

Chelsea a partagé l'enjeu ce week-end contre Nottingham Forest. Et Matz Sels y a joué un rôle important.

Matz Sels a réalisé un excellent match à Stamford Bridge. Dans les arrêts de jeu, avec Nottingham Forest réduit à dix, le Diable Rouge a sauvé son équipe avec un réflexe brillant sur une tête de Christopher Nkunku. Peu de temps après, il a également empêché un but de Malo Gusto avec un arrêt impressionnant.

Un mur belge à Stamford Bridge! ⛔?? pic.twitter.com/aC1yJvRejZ — Play Sports (@playsports) 6 octobre 2024

Le match connu une fin tumultueuse, avec une bagarre éclatant entre les joueurs des deux équipes. Chelsea risque une amende pour le comportement de ses joueurs, selon plusieurs médias anglais. C'était en effet la deuxième fois en peu de temps que l'équipe d'Enzo Maresca récoltait six cartons jaunes dans un match.

Chelsea s'était déjà vu infliger une amende de 25 000 livres, et cette fois, le montant pourrait doubler. De plus, selon The Guardian, Nicolas Jackson, qui a placé sa main sur le visage de Morato lors de l'échauffourée, risque une suspension.