Marc Brys se fâche en conférence de presse ! Il menace de quitter son poste

Ce vendredi, le Cameroun de Marc Brys s'est imposé face au Kenya sur le score de 4-1 dans un match de qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2025. Mais le coach belge a menacé d'arrêter son rôle d'entraîneur, mais alors pourquoi ?

Arrivé récemment à la tête de l'équipe camerounaise, Marc Brys s'était déjà embrouillé avec un certain Samuel Eto'o, actuel président de la Fédération camerounaise de football. Aujourd'hui, on apprend une fois de plus qu'un problème en interne l'a agacé.

L'entraîneur adjoint du coach belge, Joachim Mununga, n'a pas été inscrit sur la feuille de match. Ce manque de professionnalisme a énervé Brys, qui s'est exprimé en conférence de presse : "Je suis très, très fâché. On a commencé à travailler ensemble avec la Fecafoot il y a deux semaines et tout se passait très bien. Honnêtement, j’avais peur parce qu’il n’y avait pas du tout une bonne relation avec la Fecafoot, au contraire."

"Tout le monde a mis de l’eau dans son vin. Mais là, j’ai été étonné de voir que sur la liste du commissaire du match, il n’y avait pas mon assistant. Encore une fois, ils ont fait ça derrière mon dos, ils ont fait la liste sans mes assistants."

Je vous promets que si ça arrive à nouveau, j’arrête immédiatement !"

Le natif d'Anvers, remonté, évoque un grand manque de respect : "Je vous promets que si ça arrive à nouveau, j’arrête immédiatement ! C’est un manque de respect, surtout pour mes assistants. C’est la honte pour mon adjoint. Celui qui doit prendre les décisions pour savoir qui est sur le banc, c’est moi. Il faut respecter ça et ne pas faire des choses dans mon dos."

Ce n'est donc pas la première fois que des problèmes ont lieu en interne dans la sélection. Cependant, sur le terrain, le travail du coach est apprécié. Il a réussi à mettre en place un nouvel élan et à faire disparaître certaines lacunes.