Un Diable Rouge accompagnera Marc Delire aux commentaires de la cérémonie du Ballon d'Or

La cérémonie du Ballon d'Or se tiendra à Paris le lundi 28 octobre prochain. Sur la chaîne de télévision Pickx+, qui retransmettra l'événement, c'est... Thomas Meunier qui accompagnera Marc Delire à la présentation des favoris et, plus généralement, aux commentaires de la soirée.

Qui succèdera à Lionel Messi ? Qui remportera le tout premier Ballon d'Or de sa carrière ? Le voile sera officiellement levé le lundi 28 octobre prochain.

La cérémonie, qui se déroulera, comme habituellement, au Théâtre du Châtelet à Paris, sera retransmise en direct, chez nous, sur la chaine de télévision Pickx+.

Thomas Meunier commentera la cérémonie du Ballon d'Or

À la présentation des favoris et aux commentaires, on retrouvera un habitué, Marc Delire, ainsi qu'un certain Thomas Meunier. Le Diable Rouge, qui a manqué la dernière trêve internationale pour se remettre d'une légère blessure, ne pourra cependant pas parler des chances de Kevin De Bruyne ou de Thibaut Courtois, absents de la liste des 25 derniers nominés.

Sans Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Luka Modric et Karim Benzema, les quatre derniers vainqueurs du trophée individuel le plus prestigieux de la planète football, les cartes sont complètement rabattues.

Qui de Vinicius Junior, Rodri, Kylian Mbappé, Erling Haaland ou autre succèdera au génie argentin, qui avait été sacré pour la huitième fois l'année dernière ? Réponse dans dix jours, déjà.