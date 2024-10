Ameen Al-Dakhil enfin de retour : vers des débuts en Bundesliga ce week-end ?

Ameen Al-Dakhil semble de plus en plus proche de faire ses débuts en Bundesliga avec Stuttgart. Le Diable Rouge a joué quelques minutes lors d'un match amical après de longs mois de blessures.

Plus de 2 mois après son transfert à Stuttgart, Ameen Al-Dakhil a enfin pu jouer avec son équipe. Le Diable Rouge n'avait plus joué de match depuis 9 mois à cause d'une blessure.

Le défenseur a disputé 40 minutes en match amical contre le SSV Ulm. Une délivrance pour le joueur belge !

"C'était vraiment bien d'obtenir mes premières minutes pour Stuttgart. Je n'ai pas pu jouer depuis neuf mois à cause de ma blessure. C'est donc encore plus agréable d'être de retour sur le terrain. Je me sens de mieux en mieux, étape par étape, et je reviens progressivement au niveau souhaité," déclare le joueur au micro du média du VfB Stuttgart.

Prêt pour ce week-end ?

Ses débuts en championnat ne seront probablement pas encore pour ce week-end. Al-Dakhil n'est pas encore prêt à 100 % selon son coach : "Mais il est définitivement très proche. Je suis heureux qu'Ameen ait joué ses premières minutes."

"Il a fait une très bonne impression dès le premier jour ici et nous sommes totalement convaincus de lui et de ses qualités. Nous continuerons à le développer avec la patience nécessaire."

Si jamais le joueur venait à être finalement sur la feuille de match, il pourrait revoir son ancien coach à Burnley, Vincent Kompany car Stuttgart affronte le Bayern ce samedi à 18h30.