🎥 Quand Philip Zinckernagel retrouve Ronny Deila mais se fait voler la vedette par le meilleur buteur belge de MLS

Le football belge deux fois de suite à la fête pour le classement des meilleurs buteurs de MLS ? La saison dernière, Christian Benteke avait été sacré grâce à ses 23 réalisations. Cette saison, Big Ben en est déjà à six réalisations. Mais c'est un autre Belge qui trône en tête du classement.

La nuit dernière, Hugo Cuypers a inscrit son 8e but en 12 matchs de championnat, prenant la tête des attaquants les plus prolifiques de MLS. Le Liégeois de 28 ans a fait mouche sur penalty.

Face à Atlanta, il a ouvert le score avec calme, prenant le quadragénaire Brad Guzan (qu'on a notamment connu à Aston Villa) à contre-pied. Chicago s'est finalement imposé 2-1 face aux troupes d'un certain Ronny Deila.

🇧🇪 Hugo Cuypers buries the PK and takes over the top spot in the Golden Boot pres. by Audi race. 👏



