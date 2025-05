Cela n'avait pas fait sourire Anderlecht : Roland Duchâtelet face à la justice pour ses déclarations visant deux Diables Rouges

L'ancien président du Standard, Roland Duchâtelet, devra bientôt comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Il est accusé de déclarations diffamatoires sur la manipulation de matchs lors des playoffs 2013-2014, visant Pelé Mboyo et Anthony Vanden Borre.

Les tensions ont éclaté lorsque Anderlecht a dépassé le Standard lors des Playoffs de 2014. Duchâtelet affirmait alors que cette lutte pour le titre était "truquée" et accusait Anderlecht, Genk et des joueurs tels que Pelé Mboyo et Anthony Vanden Borre d'être impliqués dans des pots-de-vin avec des montres.

Selon Duchâtelet, Bruno Venanzi lui aurait dit qu'"Anderlecht-Genk était truqué via des montres". Une impression confortée lorsque des communiqués de presse ont rapporté que des enquêteurs avaient découvert des boîtes de montres vides chez Mogi Bayat.

Mboyo et Vanden Borre ont immédiatement nié toute implication. "Je ne tricherai jamais pour gagner un match", a déclaré le premier cité. Malgré tout, les accusations ont continué à résonner et ont, selon eux, brisé leur carrière.

La justice sur le coup

Accusé de diffamation et de calomnie, Mboyo a demandé des dommages et intérêts à Duchâtelet. Son avocate a qualifié les allégations de Duchâtelet de "fausses" et "sans aucun fondement", visant à nuire à son client.

La chambre du conseil de Bruxelles a jugé qu'il y avait suffisamment de preuves et a renvoyé Duchâtelet devant le tribunal correctionnel. Le montant de la réclamation sera important, étant donné les dommages personnels et professionnels que Mboyo affirme avoir subis. La date du procès n'a pas encore été fixée.