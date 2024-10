Sébastien Pocognoli s'impatiente...et pointe du doigt ses joueurs !

L'Union Saint-Gilloise a réalisé un match nul frustrant face à La Gantoise ce samedi soir (0-0).

Bis repetita pour l'Union Saint-Gilloise, qui a de nouveau échoué à marquer malgré de belles choses montrées dans le jeu. Ce match nul et vierge face à La Gantoise est déjà le 5e 0-0 de la saison de l'Union en Pro League.

L'Union, vice-championne de Belgique en titre, est actuellement 8e de Pro League avec 15 points en 11 matchs. Un bilan insuffisant, tout simplement.

Certains s'impatientent. C'est le cas du coach de l'Union, Sébastien Pocognoli. "On a fait ce qu'il fallait faire dans le jeu en première mi-temps, mais en deuxième le niveau n'était pas celui auquel on espérait", a-t-il expliqué au micro de DAZN.

"Il y a eu beaucoup de changements, j'espérais qu'il y ait plus de consistance, mais ça n'a pas eu l'impact espéré. C'est encore insuffisant au niveau de notre finition, mais à part continuer à travailler, je ne vois pas ce que je peux dire."

Pocognoli n'a ensuite pas hésité à pointer du doigt ses joueurs. "On a fait de bonnes choses, mais on est en droit d'en attendre un peu plus. Certains joueurs doivent faire plus."