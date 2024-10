🎥 "On n'ira nulle part" : des supporters priés de quitter le stade restent dans leur tribune pendant des heures, le match interrompu

Il y a deux ans, Djurgardens avait montré à La Gantoise de quel bois il se chauffait. Sur le terrain, l'équipe basée à Stockholm avait infligé deux défaites aux Buffalos en Conférence League. Dans les tribunes, les supporters visiteurs avaient enflammé la Ghelamco Arena.

Mais ce weekend, les joueurs étaient moins en réussite. Le match était pourtant assez important avec ce déplacement à Hammarby, avec qui ils partageaient la deuxième place du classement.

Les choses ont rapidement mal tourné, Hammarby menant 2-0 à la demi-heure. Mécontents de la prestation des leurs, les supporters de Djurgardens ont canardé la pelouse de fumigènes. L'arbitre a donc renvoyé tout le monde aux vestiaires.

Le match a ensuite pu reprendre, à la seule condition qu'il se termine à huis clos. L'organisation a ainsi décrété que tous les supporters devaient quitter l'enceinte. Une aberration pour les supporters d'Hammarby, qui estimaient n'avoir rien fait dans l'histoire.

Ils ont donc désobéi en restant à leur place pendant deux heures, réclamant de voir la fin du match à coups de "On n'ira nulle part". Le capitaine d'Hammarby a tenté de les résonner, sans succès. Le match n'a donc pas pu reprendre, il connaîtra son épilogue aujourd'hui...à huis clos.

