"Je pense qu'il pourra être aussi fort que Messi" : une star du football ambitieuse sur le potentiel de Lamine Yamal

Lamine Yamal pourra-t-il atteindre un jour le niveau de Lionel Messi ? L'ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United, David Beckham, pense que c'est possible.

Malgré l'élimination du FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions ce mardi face à l'Inter, Lamine Yamal a encore montré à la planète foot l'étendue de son talent. Un niveau de jeu qui ne passe pas inaperçu aux yeux d'un certain David Beckham.

Ce dernier évoque la comparaison faite entre le jeune prodige et Lionel Messi : "C’est le premier joueur qu'on regarde et qu’on peut… enfin, on ne peut pas comparer quelqu’un à Messi, selon moi, mais c’est celui qui s’en rapproche le plus de tous ceux que j’ai vus."

"Un jour, je pense qu’il pourra être aussi fort que Lionel Messi," estime l'ancien footballeur au micro de CBS SportsGolazo.

Seul l'avenir nous dira s'il arrivera à atteindre le niveau de la star argentine. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est bien parti. À 17 ans, il bat tous les records de précocité.