Le Club de Bruges et La Gantoise en concurrence pour un jeune espoir international congolais que la fédération belge voudrait récupérer

Le Club de Bruges et La Gantoise auraient manifesté un intérêt pour Axel Kayombo, un jeune ailier de 19 ans évoluant actuellement en deuxième division suisse. Les deux clubs belges ne seraient pas les seuls à le surveiller.

Selon le journaliste français Djabali Samir, Axel Kayombo, jeune ailier droit, attirerait les convoitises de deux clubs belges : le Club de Bruges et La Gantoise. Le joueur de 19 ans est actuellement prêté au Stade Lausanne par le FC Bâle.

Le jeune talent réalise une bonne saison en deuxième division suisse. Il a disputé 29 rencontres pour 10 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées.

Mais les deux clubs de Pro League cités ne seraient pas les seuls intéressés. En effet, Lille, Lens et un autre club français dont le nom est encore inconnu seraient également séduits par l'attaquant et voudraient le recruter. Le Slavia Prague et Sturm Graz seraient aussi sur le coup.

Kayombo évolue actuellement avec les espoirs U20 de la République Démocratique du Congo. Il est cependant également éligible pour jouer pour la Belgique et pour le pays où il est né, la France. Un forcing serait même fait par la fédération belge pour qu'il joue avec le Plat Pays.