Voici comment Charleroi pourrait déjà remporter les Europe Play-offs ce week-end

Le Sporting de Charleroi pourrait déjà officiellement remporter les Europe Play-offs ce week-end. Mais alors, quel est le scénario qui permettrait aux Zèbres de s'assurer de terminer premiers ?

C'est en fait plutôt simple. Pour que les Carolos soient assurés de terminer premiers dès ce week-end, il faudra que les hommes de Rik De Mil s'imposent face à Westerlo et que Malines ne gagne pas contre le Standard (match nul ou défaite).

C'est donc dans une position idéale que les Carolos se trouvent à trois journées de la fin. Actuellement, ils ont quatre points d'avance sur Westerlo, leur concurrent direct.

Le club situé dans le Hainaut est à cinq points de Malines (3e) et à six de Louvain (4e). Dender (5e) et le Standard (6e) sont encore plus loin dans le classement avec 24 points, soit 9 de moins que les Zèbres.