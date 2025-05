Peut-être l'un des joueurs les plus détestés en Pro League, mais indispensable : chaque équipe voudrait un tel défenseur

Demandez aux fans de la Jupiler Pro League quel joueur ils aiment le moins, et Christian Burgess revient souvent. Pourtant, nombreux sont ceux qui admettraient qu'ils aimeraient l'avoir dans leur équipe.

Depuis son retour au plus haut niveau, Burgess ne s'est pas fait d'amis parmi les adversaires, mais cela lui importe peu. À 33 ans, le Britannique sait que sa capacité à déranger ses opposants est l'une de ses plus grandes forces.

Encore une année supplémentaire

Mais Burgess est bien plus que cela. Leader intraitable, il remporte près de 80 % de ses duels aériens pendant ces play-offs et peut surveiller presque n'importe quel attaquant. Tolu Arokodare a eu du mal au Parc Duden, tout comme Kasper Dolberg, Ferran Jutgla et Vincent Janssen, qu'il a tous dominés le mois dernier.

L'Union prévoit donc d'exercer l'option pour prolonger son contrat, qui expire cette saison. Burgess devrait ainsi jouer une saison supplémentaire à l'Union et pourrait enfin découvrir la phase de poules de la Ligue des Champions, même s'il reste trois matchs à franchir pour y parvenir.

Seulement cinq fautes commises

Burgess est l’un de ces joueurs à qui l’on pourrait s’attendre à voir écoper d’un carton jaune à chaque match, mais il sait parfaitement jusqu’où il peut aller. Il en a récolté huit en saison régulière et seulement deux lors des Champions' Play-offs. Mieux encore : en sept matchs, seules cinq fautes ont été sifflées contre lui.

Même si son style de défense très agressif fasse penser le contraire, Burgess est rarement sanctionné. Ce qu’il fait quand l’arbitre ne regarde pas, on préfère l'ignorer. Mais sans lui, l'Union serait beaucoup plus vulnérable.

Plusieurs directeurs sportifs ont d’ailleurs avoué qu’ils "aimeraient aussi avoir un joueur de type Burgess" dans leur équipe. Quand on vise les titres, on a parfois besoin de joueurs comme lui. Sans vouloir faire de comparaison, rappelez-vous des duos de fer que formaient Pepe et Sergio Ramos au Real Madrid.

En cinq ans à l'Union, Burgess est devenu une véritable icône du club, adoré par ses supporters. Un titre viendrait le rendre immortel à leurs yeux, et ce but contre Genk pourrait bien avoir été décisif.