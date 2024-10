Brian Riemer très remonté après son départ d'Anderlecht : "Le football belge peut parfois être un cirque"

Brian Riemer n'a pas encore tout à fait digéré son départ d'Anderlecht, même s'il occupe maintenant le poste de sélectionneur du Danemark. Il garde en tout cas un souvenir mitigé du football belge.

Riemer avait révélé lors de sa présentation en tant que nouveau sélectionneur national danois que la fédération de son pays l'avait contacté alors qu'il était encore entraîneur d'Anderlecht. Des doutes persistaient autour de son avenir chez les Mauves et Blancs après le titre manqué la saison dernière et le début d'exercice compliqué.

"J'avais le sentiment que nous avions encore plus à offrir, donc j'ai été surpris quand tout s'est arrêté", a-t-il déclaré au média B.T. Il a ensuite adressé quelques mots forts à la Jupiler Pro League. "Cela peut sembler dur, mais quand on a vécu de si près le football belge, on se rend compte que c'est parfois un cirque".

Anderlecht trop sévèrement jugé ?

Selon lui, la presse a joué un rôle important dans tout cela : "Il y avait plus besoin de drame que de raison. Que nous gagnions ou perdions, il y avait toujours du drame. Il était impossible de bien faire. J'en ai beaucoup appris et c'est ce que je voulais : vivre des expériences qui me rendraient plus fort pour mon prochain emploi".

Ce prochain emploi sera donc de diriger l'équipe nationale danoise. Bien que d'autres possibilités s'offraient à lui : "Je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'ai reçu d'autres offres ces dernières semaines. L'argent n'a pas été le critère décisif, sinon j'aurais dû faire d'autres choix".

"L'équipe nationale a toujours joué un rôle important dans ma vie" conclut-il, ravi de rebondir en décrochant le poste le plus prestigieux de sa carrière d'entraîneur.