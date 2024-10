La surprise de la Coupe du Monde 2014 se souvient : "Ce message vocal de Marc Wilmots a tout changé pour moi"

Sammy Bossut n'a été appelé qu'une seule fois chez les Diables Rouges. Mais il peut se targuer d'avoir disputé une Coupe du Monde.

A 39 ans, Sammy Bossut n'a toujours pas raccroché les gants. Il évolue aujourd'hui à Harelbeke. Les joueurs de D2 VV (quatrième division) croisent ainsi chaque semaine le troisième gardien des Diables Rouges lors de la Coupe du Monde 2014.

Sa sélection pour le Brésil est le fruit d'un concours de circonstance : "À la mi-temps d'un match au Club de Bruges, mon troisième gardien est venu vers moi. Silvio Proto s'était blessé avec Anderlecht" se souvient Bossut dans le podcast Midmid.

La consécration à 29 ans

Cela a continué lorsqu'il est rentré au vestiaire : "J'ai regardé mon téléphone portable, il y avait un appel manqué". Après le match, le gardien de Zulte-Waregem a écouté le message vocal laissé par Marc Wilmots : "Je t'attends à l'entraînement lundi".

"Ca a tout changé pour moi" : Sammy Bossut a donc été officiellement appelé en équipe nationale pour la première fois dans le cadre de la préparation pour la Coupe du Monde au Brésil. Sa première chance de briller est arrivée le 26 mai 2014, lorsqu'il a fait ses débuts non-officiels lors d'un match amical contre le Luxembourg.

Comme un changement de trop avait été effectué, ce match n'a pas été reconnu par la FIFA. Une déception pour Sammy Bossut, même s'il a pu tout de même participer à la Coupe du Monde au Brésil et ainsi vivre au plus près le premier grand rendez-vous de la génération dorée, derrière Thibaut Courtois et Simon Mignolet.