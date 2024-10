Olivier Renard rappelle ses succès au Standard et à Malines : peut-il le refaire à Anderlecht ?

Olivier Renard revient en Belgique après cinq années passées en MLS. Il a tenu à rappeler ses succès en Pro League : peut-il faire de même à Anderlecht ?

Olivier Renard n'en faisait pas mystère face à la presse ce mercredi : dès que Wouter Vandenhaute lui a ouvert la porte, il s'y est engouffré. "Dans ma tête, c'était immédiatement un oui, malgré des options à l'étranger et en Belgique. Je pouvais notamment repartir en MLS", révèle le nouveau directeur du sportif du RSC Anderlecht.

"Anderlecht est un club où il faut gagner et je suis un compétiteur, je viens ici avec l'ambition de réussir. Mes discussions avec le président mais aussi avec l'encadrement du club, des gens que j'ai pu connaître par le passé, m'ont vite convaincu", explique Renard, persuadé qu'il y a "tous les atouts" au Lotto Park pour réussir.

Très vite, il va devoir se mettre au travail, car le mercato à venir sera difficile. "Tous les mercatos sont compliqués", relativise Olivier Renard. "Je prendrai en compte le ressenti de l'entraîneur sur son groupe, mon ressenti, mais aussi celui de l'équipe de recrutement qui travaille depuis des mois. J'ai mes pistes, et on va mélanger tout ça, avec le budget qu'on a".

Un budget qui ne sera pas énorme, il le sait. "La MLS prépare en un sens à ça, car il y a un salary cap et des dépenses fort régulées. Nous avions pourtant fini 2e de notre Conférence avec le deuxième plus petit budget", souligne Renard, qui veut aussi rappeler ses bons résultats en Belgique. "Quand on regarde les montants dépensés et les reventes où je suis passé, c'était souvent une réussite".

Les résultats sportifs, aussi : "Malines était presque dernier et a ensuite frôlé l'Europe. Le Standard avait fait 3-4 ans sans Playoffs : nous avons fini 2e puis 3e et gagné la Coupe", continue-t-il. Le dernier trophée des Rouches, soit dit en passant. Anderlecht aussi espère enfin soulever à nouveau un trophée : sera-ce avec Olivier Renard aux manettes ?