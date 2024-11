Le message touchant de Tolu Arokodare, qui a ému beaucoup de supporters

L'attaquant de Genk, Tolu Arokodare (23 ans), a ému dimanche dernier avec un puissant message contre la solitude. Il s'est adressé à tous ceux qui se sentent abandonnés.

"Et si tu n'as personne à aimer, alors je t'aime. Et Jésus aussi. Le plus important : tu es plus que suffisant.” Trois jours plus tard, Tolu raconte qu'il est “surpris” par les réactions à son message. “L'impact était beaucoup plus grand que ce à quoi je m'attendais", dit-il au micro de DAZN. “J'espère avoir pu aider les gens.”

Les coéquipiers de Tolu ont été surpris par son interview sincère. “J'apporte toujours de l'énergie au club et je viens avec le sourire. Certains garçons m'ont demandé si j'allais bien", rit-il. “Le message était certes basé sur ma propre expérience, mais était destiné à tous ceux qui en ont besoin.”

L'attaquant nigérian a souligné que ses paroles étaient issues de ses propres expériences de solitude, surtout parce que sa famille vit en Afrique. “Nous nous parlons tous les jours, mais ne nous voyons pas. Nous passons les fêtes séparés, et cela fait mal parfois. Je sais que beaucoup de gens se sentant seuls ne savent pas comment y faire face, c'est pourquoi je veux partager ceci : le plus grand soutien vient finalement de soi. Vous devez d'abord apprendre à vous aimer.”

Pour Tolu, le timing de son message a également été délibéré. “Je vois beaucoup de gens parler de solitude en ligne et j'ai trouvé de l'inspiration dans leurs histoires et vidéos motivantes. Genk se porte bien, et moi aussi je suis en bonne forme. Cela semblait être le bon moment pour partager ce message", explique-t-il.

Le message de Tolu a touché non seulement les supporters de Genk, mais aussi d'autres personnes qui ont suivi son interview sur les réseaux sociaux. “Tout le monde a des moments où on se sent moins bien", dit-il. “J'espère que mes mots pourront inspirer d'autres, même en dehors du terrain".