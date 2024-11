Une énorme surprise dans la sélection d'Anderlecht pour le déplacement au RFS !

Les supporters d'Anderlecht ont dû être surpris de découvrir un nom dans la sélection de David Hubert pour le déplacement au RFS. Ali Maamar a été repris pour la première fois.

Ce mercredi, à peu près en même temps que la conférence de presse de David Hubert, sa sélection a été dévoilée. Un nom y étonnait : Ali Maamar, que Hubert mentionnait de lui-même. "Si Lapage va jouer ? Il pourrait jouer, comme chaque joueur de la sélection. Y compris Maamar", souriait le coach du RSC Anderlecht.

Mais qui est Ali Maamar ? Il s'agit d'un jeune défenseur latéral belgo-marocain de 19 ans, qui s'est imposé au RSCA Futures depuis le début de l'année 2024. La saison passée, il a ainsi fait ses grands débuts en Challenger Pro League en seconde partie de saison.

Cette saison, Maamar est titulaire et a délivré deux passes décisives en dix rencontres depuis son poste d'arrière latéral droit. Sa présence dans le groupe peut être vue comme un avertissement "sans frais" à Thomas Foket, qui n'a pas vraiment convaincu récemment.

Maamar n'est pas le seul joueur des Futures à être présent dans l'effectif puisque Nilson Angulo, un peu porté disparu depuis l'arrivée de David Hubert, fait son retour dans le groupe. Amando Lapage est également repris.

Ludwig Augustinsson et Leander Dendoncker, eux, n'ont pas fait le déplacement, souffrant d'une légère blessure et rejoignant les blessés longue durée que sont Jan Vertonghen et Thorgan Hazard. Majeed Ashimeru, sorti blessé dimanche, est lui aussi absent.