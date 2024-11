"Il a pris ma bière et l'a bue lui-même" : l'anecdote inattendue de Benito Raman sur Vincent Kompany

La période de Vincent Kompany à Anderlecht a laissé des souvenirs impérissable à ses joueurs. Dernière illustration en date avec Benito Raman.

A Anderlecht, Benito Raman était le supersub de Vincent Kompany. L'actuel attaquant de Malines montait souvent comme un mort de faim en fin de rencontre pour faire passer à la défense adverse un mauvais dernier quart d'heure. Il a ainsi inscrit 9 buts et délivré 5 assists pour sa première saison au Lotto Park.

De passage dans le podcast MIDMID, Raman se souvient de sa collaboration avec Kompany avec un brin de nostalgie : "C'est le meilleur gestionnaire de ressources humaines que j'ai jamais connu" commence-t-il directement.

"Je n'avais jamais vu ça, cette manière avec laquelle il pouvait motiver les joueurs... Personne d’autre ne peut faire ça. Quand il parle ou qu'il nous partage son expérience, on sait que c'est du vécu, que c'est du vrai" poursuit-il.

Sévère mais proche de son groupe

Le passage de Kompany à Burnley a montré qu'il pouvait aussi être très dur avec ses joueurs : "Cela a également été le cas à Anderlecht, mais si c'est justifié, ce genre de choses peut arriver. Une heure plus tard, il pouvait à nouveau rire avec le joueur qu'il avait remis en place".

Benito Raman raconte une anecdote qui montre que Vince The Prince sait aussi se détendre : "Il sait que j'aime boire une bière de temps en temps et m'a déjà dit de me calmer. Après un match à Union, je me suis assis dans le bus, prêt à prendre une bière, comme je le fais toujours. 'Benito, je ne ferais pas ça maintenant parce que ces jeunes ne vont pas apprécier ça' m'a reproché Kompany. Il a pris ma pinte et l'a bue lui-même. Je n'en revenais pas" rigole Raman. Vincent Kompany devait décidément être intenable pour sa première Oktoberfest à Munich.