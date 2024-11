Romelu Lukaku a-t-il encore "le feu" pour les Diables ? La réponse de Domenico Tedesco !

Domenico Tedesco a dévoilé sa liste pour les matchs de Ligue des Nations face à l'Italie et Israël. Romelu Lukaku est de retour.

En ballottage plus que défavorable en Ligue des Nations, la Belgique aura véritbablement besoin d'un miracle.

Ca tombe bien : Romelu Lukaku, le meilleur buteur de l'Histoire de l'équipe nationale, est de retour dans la sélection.

L'attaquant de Naples avait manqué le dernier rassemblement pour cause de manque de forme. Il avait également fait part de son manque de motivation en équipe nationale.

"Si j'ai dû le convaincre pour revenir ? Non, pas du tout", a assuré Domenico Tedesco en conférence de presse. "Romelu est très motivé."

"Cela ne m'est jamais arrivé de devoir convaincre un joueur. Jouer en équipe nationale doit rester un plaisir. C'est la base pour construire quelque chose. Romelu est très motivé."

Tedesco a ensuite expliqué le grand rôle de Lukaku. "Il est très important. C'est l'un des meilleurs attaquants au monde. Il l'a montré, et le montre encore, même s'il n'a pas vécu une période facile. Il n'a plus rien à prouver, à personne. De plus, c'est un vrai leader."