Chez les Diables depuis 2015, titulaire chez le cinquième de Premier League, mais toujours devancé dans l'esprit de Tedesco

Matz Sels est dans une forme étincelante avec Nottingham Forest. Mais il reste barré par Koen Casteels chez les Diables.

Nottingham Forest est l'une des surprises de la Premier League cette saison. Alors que l'équipe a dû lutter pour son maintien jusque dans les dernières journées il y a quelques mois, elle se retrouve aujourd'hui à une belle cinquième place.

L'un de ses points forts est la défense : Nottingham n'a encaissé que dix buts, seul Liverpool fait mieux avec six buts encaissés. Matz Sels et ses prestations de haut vol n'y sont pas étrangers.

Le gardien de 32 ans a réussi à garder sa cage inviolée à quatre reprises en Premier League. Une performance évidemment collective ; mais ses multiples parades lui ont tout de même valu une nomination pour le titre de joueur du mois d'octobre. Ce qui témoigne de son statut croissant en Premier League, après s'être déjà imposé comme l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 du temps où il était à Strasbourg.

D'un duel de troisième gardien à un duel de titulaires en puissance

Cependant, ces performances ne lui garantissent pas une place de titulaire chez les Diables Rouges. L'Euro l'a encore confirmé : Koen Casteels est le numéro un incontesté. Ce choix de Domenico Tedesco semble pour l'instant accepté, surtout compte tenu des solides performances de Casteels lors de l'Euro et de la Ligue des Nations.

Sels a toujours accepté son rôle au sein des Diables. Il est présent dans le groupe depuis 2015, mais n'a fait ses débuts qu'en 2021. Il est l'un des Diables les plus anciens du noyau. Lorsqu'il a enfin eu l'occasion de jouer, il était aux anges. Mais pour l'ancien gardien de La Gantoise et d'Anderlecht, devenir un jour le numéro un reste toujours un objectif.

Lors de sa conférence de presse, Tedesco n'a pas voulu faire de déclarations définitives. Il a souligné qu'il y a toujours de la concurrence, y compris au poste de gardien de but : "Koen est excellent, a joué un Euro fantastique et se comporte bien également en Ligue des Nations. Mais nous voyons aussi bien sûr que Matz performe à un haut niveau et impressionne à chaque fois qu'il en a l'opportunité".

Le départ de Koen Casteels en Arabie Saoudite ne semble pas avoir changé la donne pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est qu'après avoir longtemps dû se battre pour être le troisième gardien, Matz Sels mériterait, compte tenu de son état de forme depuis des années maintenant, plus que ses sept titularisations avec les Diables.