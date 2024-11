Des transferts à prix d'or, un budget illimité ? Cette saison, le Club de Bruges est surtout guidé... par son académie !

Sept des neuf derniers buts inscrits par le Club de Bruges en Jupiler Pro League et en Ligue des Champions l'ont été par des joueurs formés à l'académie brugeoise. Une sacrée performance.

Champion en titre, le Club de Bruges a décidé de ne pas entamer cette nouvelle saison comme la précédente, et de directement rester au contact du groupe de tête. Les Blauw & Zwart n'ont que six points de retard sur le Racing Genk.

En Ligue des Champions, le bilan actuel est bon, avec deux victoires glanées en quatre rencontres. Le top 24, l'objectif, est plus qu'envisageable. Et en Coupe de Belgique, les Brugeois se sont facilement défaits du Belisia Bilzen.

Omettons, le temps de ces quelques lignes, les six buts inscrits par les troupes de Nicky Hayen contre la formation pensionnaire de D1 VFV pour se concentrer sur les prestations récentes en championnat et sur la scène européenne. Lors des 30 derniers jours, les Brugeois ont disputé sept rencontres : quatre en Pro League, deux en Ligue des Champions et donc cette rencontre de Coupe.

Les joueurs de l'académie font la différence, au Club de Bruges

Sur les six matchs que nous prenons en compte, Bruges en a remporté quatre, ne trébuchant qu'à l'AC Milan et au Beerschot. Six rencontres lors desquelles le FC Bruges a inscrit neuf buts.

La statistique impressionnante et valorisante pour le club de la Venise du Nord, c'est que les joueurs de la formation brugeoise sont impliqués dans sept de ces neuf buts : deux buts et un assist pour Roméo Vermant, et un but pour Chemsdine Talbi, Jorne Spileers, Kyriani Sabbe et Joaquin Seys. Seuls Vanaken (à Westerlo) et Skov Olsen (à Louvain) ont trouvé le chemin des filets pendant cette période.

Emmené par des transferts parfois coûteux et un budget impressionnant par rapport aux autres équipes de D1A, le Club de Bruges est aussi et surtout servi par son académie, en ce début de saison.