Il n'oublie pas ses racines : Axel Witsel de retour à Liège ce weekend pour un acte très symbolique

En 2022, la fédération belge a lancé l'inauguration de plusieurs "Belgian Red Courts" pour matérialiser l'héritage des Diables Rouges au football belge. Plusieurs Diables émérites ont ainsi déjà inauguré leur terrain dans la ville de leur choix, souvent celle qui les a vus grandir.

Il y a un mois, Thibaut Courtois était à Bilzen pour le dernier lancement en date, après Jan Vertonghen, Leandro Trossard, Thomas Vermaelen, Jan Ceulemans et bien d'autres.

Mais il n'y avait pas encore de terrain du genre en Wallonie. Ce sera désormais chose faite. Samedi, Axel Witsel va ainsi ouvrir le sien à Liège. Cela se tiendra plus précisément dans la Rue Vaudrée, à Angleur.

Rendez-vous dès 11h pour plusieurs activités sur place, avec évidemment la traditionnelle séance de dédicaces.

Après s'être forgé sur les agoras liégeoises pendant sa jeunesse, et notamment au désormais célèbre "FC Lidl", Axel Witsel va donc s'offrir un beau clin d'oeil en Principauté.

A brand new Red Court in Angleur with ambassador @axelwitsel28! 🙌 pic.twitter.com/lFUJcCh8i0