🎥 Cavanda titulaire, Wilmots qui répond à Conte, Buffon médusé par De Bruyne : la dernière fois que les Diables ont battu l'Italie, c'était au Heysel

Ce soir, la Belgique re√ßoit l'Italie au Stade Roi Baudouin. Plut√īt que de ressasser les derniers matchs, Walfoot est remont√© jusqu'√† la derni√®re victoire belge face √† la Squadra.

Il fut un temps où la Belgique était considérée comme championne du monde des matchs amicaux. Avant que la Ligue des Nations ne soit créée pour tenter de donner un peu d'enjeu à ces rencontres, la génération dorée a également grandi grâce à quelques victoires de prestige dans des joutes amicales. En 2015, les hommes de Marc Wilmots ont ainsi vaincu la France de Didier Deschamps et l'Italie d'Antonio Conte à quelques mois d'intervalle.

Ce succès 3-1 face aux Italiens est la dernière victoire en date face à nos adversaires du soir. Et c'est également le dernier match disputé entre les deux équipes sur le sol belge. De bon augure pour ce soir ? Retour en ce 13 novembre 2015, il y a neuf ans quasiment jour pour jour.

Deux rescapés pour le match d'aujourd'hui

Ce soir-là, les Diables Rouges avaient dans leur noyau quelques joueurs qui connaissaient bien la Serie A, comme Radja Nainggolan ou Jean-François Gillet. Mais la plus grosse surprise restait la titularisation de Luis Pedro Cavanda. Celui qui allait disputer l'un de ses deux seuls matchs avec les Diables venait de quitter la Lazio pour Trabzonspor.

Seuls deux joueurs convoqués vendredi dernier par Domenico Tedesco étaient de la partie : Romelu Lukaku était aligné en pointe, Matz Sels est resté sur le banc. A ses côtés, on retrouvait des garçons comme Sven Kums et Laurent Depoître, alors au top de leur forme avec La Gantoise.

Le Stade Roi Baudouin a très vite déchanté : après à peine trois minutes de jeu, Antonio Candreva a glacé l'ambiance en ouvrant le score sur un ballon repoussé par Simon Mignolet. Mais très vite, les Belges ont répliqué : avant le quart d'heure, Jan Vertonghen remettait les Diables à hauteur sur une merveille de tête plongeante sur un corner de Kevin De Bruyne.

1-1 au repos, face à une Italie malgré tout assez dangereuse : la défense belge peut remercier un Simon Mignolet très inspiré et la barre transversale, qui a repoussé le 1-2. C'est finalement la montée au jeu de Michy Batshuayi à l'heure de jeu qui a changé le cours du match dans le deuxième acte.

Pour sa deuxième apparition sous la vareuse diabolique, celui qui était alors l'attaquant de l'Olympique de Marseille a forcé Gianluigi Buffon à la parade à l'approche du dernier quart d'heure, ce qui a profité à Kevin De Bruyne, auteur du 2-1 en lobant Buffon au rebond.

© photonews

Batshuayi a ensuite une nouvelle fois enflammé la voix chantante de Rodrigo Beenkens en inscrivant le but du break, sur un splendide travail de Yannick Carrasco. Une victoire encourageante à quelques mois de l'Euro, face à une Italie qui alignait ce qu'elle avait de meilleur.

Mais on connaît la suite : la Squadra sera notre premier adversaire de l'Euro et insinuera les premiers doute dans l'équipe belge, avec une victoire 2-0 sans la moindre contestation. Les Italiens nous domineront encore à l'Euro 2020 et lors du match pour la troisième place de la Ligue des Nations 2021. Après avoir stoppé l'hémorragie en octobre dernier, les Diables retrouveront-ils le chemin de la victoire face à nos amis transalpins ?