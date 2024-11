Si les Diables Rouges ne font pas de miracle, voici ce qui les attend pour éviter la relégation en "D2 européenne"

On le sait, il faudrait un exploit pour que les Diables Rouges regardent vers le haut dans cette Nations League. D'abord battre l'Italie, puis espérer que cette même Squadra soit battue par la France.

Les performances d'octobre dernier ne laissent pas très optimistes, mais après tout, une victoire ce jeudi et la machine peut être relancée. Mais dans tous les cas, il faudra un 6/6, et espérer que l'Italie perde ensuite contre la France, pour ne pas disputer au mieux les barrages du maintien en Ligue A des Nations.

Ces barrages se disputeraient en mars prochain, sur un format aller-retour, et opposeraient donc la Belgique à un deuxième de Ligue B. Cela laisse quelques options particulièrement piégeuses pour nos Diables, car des équipes de haut niveau évoluent en "D2 européenne" et veulent retrouver l'élite.

Les adversaires potentiels des Diables Rouges

Dans le groupe 1 de la Ligue des Nations B, tout est encore ouvert : les 4 équipes de la poule peuvent finir deuxièmes - Tchéquie, Géorgie, Albanie et Ukraine. Aucun ne serait une sinécure, aucun ne serait un énorme morceau, même si on a vu à l'Euro 2024 qu'il fallait se méfier des Ukrainiens...

LE gros morceau qui semble bien parti pour disputer les barrages, c'est bien sûr l'Angleterre, deuxième de son groupe 2 à 3 points de la Grèce, qui fait sensation. Un duel face aux Three Lions pour rester en Ligue A est certainement le pire cauchemar de Domenico Tedesco et l'Union Belge.

Dans le groupe 3, il y a trois équipes à 7 points (le Kazakhstan est éliminé) : la Norvège, l'Autriche et la Slovénie. Ces deux dernières ont fait sensation à l'Euro 2024, et l'Autriche a même posé de gros problèmes aux Diables en qualifications ; la Norvège de Haaland ne serait pas un cadeau non plus.

Enfin, dans le groupe 4, ce sera soit la Turquie (10 points), soit le Pays de Galles qui disputera les barrages. Le Pays de Galles ne nous réussit pas, et la Turquie a elle aussi montré de belles choses en Allemagne l'été dernier. Bref : il faudra rester solide pour se maintenir en Ligue A...