Un ancien Diable Rouge se résigne : "Je pense que la fin est proche. Ce sera la Belgique ou rien"

Radja Nainggolan est toujours sans club. Il accepte difficilement la situation.

Voici plus de quatre mois que l'aventure indonésienne de Radja Nainggolan a pris fin. A 36 ans, le Ninja est encore sans club au mois de novembre. Pas besoin de lui faire un dessin : sa situation est délicate.

"Je pense que la fin est proche. Il y a un temps pour arriver et un temps pour partir. J’aimerais bien sûr continuer à jouer. Mais supplier pour jouer au football n'est pas mon truc. Je n'ai jamais été un lèche-bottes et je ne le serai jamais" affirme-t-il dans le podcast Koolcastsport.

Pas l'embarras du choix

"Quand je vois le niveau actuel en Belgique, je pense que je pourrais jouer encore quatre ans. Quand on voit les joueurs, je suis certain que j’ai encore le niveau. Ce n’est pas pour critiquer les joueurs actuels, car il y a de très bons jeunes talents. Mais bon, le football est devenu un business. Les clubs veulent acheter des joueurs les plus jeunes possible pour les revendre ensuite. Alors que Milan gagnait des titres avec un entrejeu rempli de trentenaires par le passé" poursuit-il

Le Ninja s'insurge contre l'image qui est la sienne : "On a toujours dit que je causais des problèmes dans le vestiaire. Mais j'ai toujours eu de bonnes relations avec tout le monde tout au long de ma carrière. Que ce soit au début de ma carrière ou à la fin à l'Antwerp. Venir chaque jour dans le vestiaire, rigoler un peu, tout ça me manque".

Nainggolan ne veut en tout cas plus d'une pige à l'étranger : "Je veux seulement jouer en Belgique maintenant, car je n'ai plus envie de voyager. Mais si rien ne se présente demain, alors ce sera fini". Ce sera la Belgique ou rien".