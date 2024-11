Une image décidément trop fréquente : comme Noah Fadiga, un membre du staff hongrois doit être réanimé

La rencontre entre les Pays-Bas et la Hongrie a été interrompue à partir de la 8e minute. En cause : le malaise d'un membre du staff hongrois, qui a dû être réanimé et évacué sur civière.

Ce sont des images qu'on aimerait ne jamais voir, et qui pourtant semblent devenir de plus en plus fréquentes dans le football. Ce samedi soir, à la 8e minute de Pays-Bas - Hongrie, la rencontre a dû être arrêtée pendant une dizaine de minutes en raison d'un malaise au sein du staff hongrois.

Un membre du staff de Marco Rossi s'est en effet écroulé, victime de convulsions et visiblement d'un malaise assez sérieux. L'équipe médicale est rapidement intervenue, le reste du staff formant une barrière humaine le temps qu'un drap blanc vienne cacher le membre du staff aux yeux des caméras et du public.

Sous les applaudissements de la Johan Cruyff ArenA d'Amsterdam, le membre du staff hongrois a été évacué sur civière, visiblement hors de danger. L'équipe de Hongrie a alors décidé de continuer la rencontre, comme l'a confirmé Dominik Szoboszlai d'un geste du pouce.

Ironie du sort : le match a repris... sur un penalty en faveur des Pays-Bas, la rencontre ayant été au préalable arrêtée pour consultation d'une faute de main dans le rectangle de la Hongrie. Un penalty qui sera transformé par Wout Weghorst... qui célébrera ce but de manière un peu trop démonstrative au vu de la situation.

Ces images résonnent bien sûr encore plus en Belgique, une semaine après l'incident cardiaque vécu par Noah Fadiga lors de la rencontre entre La Gantoise et le Standard de Liège. Le Buffalo s'est depuis vu implanter un défibrillateur et devrait pouvoir reprendre le cours de sa carrière. On souhaite le meilleur également au membre du staff hongrois.