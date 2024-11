Domenico Tedesco est-il encore l'homme de la situation ? "Mon ressenti est le plus important"

La Belgique a livré une bien pâle prestation contre Israël. Domenico Tedesco était sur la défensive en interview d'après-match.

Dès ses premiers mots au micro de RTL, le sélectionneur a évoqué les nombreux absents : "C'était un match très difficile sous plusieurs aspects, il y avait beaucoup de blessés. L'équipe alignée n'avait jamais joué ensemble, ne s'était quasiment jamais entraînée ensemble, à cause de ces blessés. Encore aujourd'hui, on perd Leandro Trossard et Zeno Debast. On n'a sans doute pas livré un bon match, mais tout cela nous a compliqué la tâche".

"C'est difficulté pour moi de critiquer cette jeune équipe, de dire à l'un ou l'autre qu'ils auraient dû faire plus. Certains ont joué 90 minutes trois jours plus tôt et ont à nouveau dû le faire aujourd'hui" poursuit-il.

Une année 2024 à oublier ? Pas forcément

Sur le jeu en tant que tel, ou plutôt sur l'absence de jeu, pas un seul mot. Tedesco évoquera seulement la rencontre d'aujourd'hui par cette phrase : "On se met en danger sur des erreurs individuelles, ça fait partie du jeu".

Se sent-il menacé après cette nouvelle défaite ? "C'est avant tout mon ressenti qui est le plus important. Et mon ressenti, c'est que nous serons bien présents en mars. Parce que nous avons beaucoup appris durant cette campagne. On a testé beaucoup de joueurs".

Il donne donc rendez-vous à tout le monde pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 : "Je connais mes qualités et celles des joueurs - quand tout le monde est là - et celles du staff. Même si à l'instant T ce n'est pas facile, je sais que nous serons là en mars".