🎥 Barragiste face aux Diables ? Un artiste de Pro League inscrit l'un des buts de cette trêve internationale

Comme au Club de Bruges, Christos Tzolis est une pièce importante de la sélection grecque. Il a à nouveau fait la différence contre la Finlande.

Les Diables Rouges n'ayant marqué aucun but sur les deux matchs de novembre, il a fallu se tourner vers d'autres sélections pour voir des buts inscrits par quelques têtes connues. A l'image de Taylor Harwood-Bellis (ex-Anderlecht), auteur de son premier but avec l'Angleterre, Christos Tzolis a lui aussi inscrit son nom au marquoir.

Son but vaut plus encore le détour. Au bon endroit sur un ballon repoussé par le gardien, sorti loin de son but, l'ailier du Club de Bruges ne s'est pas posé de questions et a lobé le portier finlandais des 35 mètres.

La Grèce se porte mieux

Nous n'irons pas jusqu'à comparer le geste avec celui de Dejan Stankovic sur une sortie de la tête de Manuel Neuer il y a une quinzaine d'années, mais l'action est remarquable.

Elle a permis à la Grèce de faire le break (0-2) peut avant l'heure de jeu en Finlande et de sécuriser une précieuse victoire. En perte de vitesse pendant plusieurs années, la sélection grecque se refait une santé dans cette Ligue des Nations.

L'équipe compte autant de points que l'Angleterre dans son groupe de Ligue B. Mais la différence de buts est favorable aux Three Lions. Si rien ne change, les Grecs pourraient ainsi être l'un des adversaires potentiels des Diables lors des barrages.