Catastrophique : la Belgique va retomber à son pire classement depuis...plus de 7 ans

Les Diables Rouges ont perdu face à Israël ce dimanche et concluent ainsi une année 2024 très compliquée.

Difficile de passer au-dessus d'une telle série noire, que ce soit en Ligue des Nations ou lors de l'Euro cet été.

La Belgique nous avait sûrement habitués à bien mieux, et les mauvais résultats glanés ces derniers mois vont avoir une conséquence sur leur position au classement FIFA.

Battue lors de ses trois derniers matchs de l'année (France, Italie, Israel), la Belgique va perdre plusieurs places.

Alors qu'elle était encore 4e au printemps dernier et qu'elle étrait même remontée sur le podium, la Belgique va désormais être dépassée par le Portugal et les Pays-Bas et occuper la 8e place.

Cela faisait depuis plus de 7 ans qu'ils n'avaient plus été aussi bas au classement FIFA. Le 10 août 2017, ils étaient en effet 9e. Par ailleurs, ils termineront l'année hors du top 5 pour la première fois depuis 2013.