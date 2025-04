"Statut quo" en Play-offs ? Pas vraiment : un club est le grand gagnant de ces deux premières journées

Après deux journées, on prend presque les mêmes et on recommence. Le top 3 a fait 6/6, le bas de classement n'a pas changé ; pourtant, un club est le grand gagnant de ce début de Play-offs.

La semaine passée, après l'entame des Play-offs, on écrivait que le premier grand enseignement de la première journée, c'était qu'il y aurait une course à trois pour le titre, et une course à trois pour désigner le "best of the rest". La deuxième journée a confirmé ce constat.

Avec une nuance, cependant : humiliés lors de la première journée, l'Antwerp et le RSC Anderlecht ont au moins eu le bon goût de réagir à domicile ce week-end. Mené 0-3 à la pause, le Great Old a bien failli aller chercher un point contre Bruges ; le RSCA a fait douter Genk, et ne s'est incliné que sur une erreur défensive en toute fin de match.

Mais le constat est là : l'écart est fait entre le 3e et le 4e. Il n'y aura pas de remontada folle ni d'invité surprise : à 8 points de l'Union, Anderlecht aura bien du mal à aller chercher le podium. Besnik Hasi peut déjà étudier, mine de rien, les équipes de Europe Play-offs afin de préparer le barrage (et qui sait, peut-être aura-t-il droit à de belles retrouvailles contre Malines).

Le premier vainqueur, c'est Genk

Cela étant dit, est-ce vraiment un "statut quo" après deux journées ? Non. Car quand rien ne bouge, l'équipe avantagée, c'est bien sûr le leader. Le KRC Genk aurait certainement aimé voir l'un de ses poursuivants trébucher et ce n'est pas arrivé. Mais il ne reste désormais que 8 journées, et les Limbourgeois gardent la même avance.

Mieux : ils auront une première balle de set (pas vraiment de match) dimanche prochain, à Bruges. Un déplacement crucial et difficile, lors duquel un partage peut permettre de laisser les Blauw & Zwart à 4 points. Mais surtout, contrairement à ce que tout Bruges espérait, même si Genk perd au Jan Breydel, il restera leader.

La semaine suivante, rebelote avec la réception de l'Union ; dans les deux semaines à venir, Genk aura peut-être une main sur le trophée de champion. Tout peut encore arriver, mais le fait de ne pas avoir grappillé le moindre point sur la tête en faisant un 6/6 est certainement frustrant pour les poursuivants.