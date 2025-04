Le premier départ d'Anderlecht cet été est désormais acté

Nicolas Rutgeerts a signé au KVK Tienen pour la saison 2025-2026 après une saison frustrante avec le RSCA Futures.

Nicolas Rutgeerts a récemment pris la décision de tourner une nouvelle page dans sa jeune carrière. Le gardien de 19 ans, dont le contrat avec Anderlecht expirait cet été a trouvé un nouveau club pour la saison à venir.

Le jeune gardien Nicolas Rutgeerts a officialisé son arrivée au KVK Tienen via une publication sur les réseaux sociaux pour la saison 2025-2026. Son objectif ? s’imposer comme titulaire et de gagner en expérience.

Nicholas Rutgeerts (2005) va quitter le RSC Anderlecht et s’engager au KVK Tienen la saison prochaine.



Malgré une option permettant à Anderlecht de prolonger son contrat d'une année, la direction a choisi de ne pas l’activer. Malgré un potentiel prometteur, l’objectif d’impliquer davantage le jeune gardien dans les plans futurs n’a pas été jugé viable, ce qui a conduit à une séparation à l’amiable.

Rutgeerts n’a eu que très peu d’opportunités avec les RSCA Futures cette saison, ne disputant qu’une seule rencontre, une situation qui ne correspondait pas aux attentes du club. Son parcours au sein de l’Académie d’Anderlecht avait pourtant commencé sur une note optimiste en 2023, lorsqu’il avait signé son premier contrat professionnel.

Ce nouveau challenge à Tienen représente une chance pour Rutgeerts de se relancer. Il espère non seulement jouer plus régulièrement, mais aussi renforcer son jeu et sa confiance en devenant un acteur clé de l’équipe.