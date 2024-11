Laifis vit un cauchemar face à un autre ancien Rouche, Roberto Martinez face à l'un des traumatismes des Diables

La Ligue des Nations a accouché de nouveaux matchs ce soir. Avec notamment le partage concédé par le Portugal en Croatie.

Roberto Martinez s'était débarrassé de quelques vieux démons avec la victoire du Portugal sur la Croatie au mois de septembre. Mais cette fois, la Seleçao n'a pu faire mieux qu'un partage (1-1) face au bourreau des Diables à la Coupe du Monde au Qatar.

Joao Felix avait pourtant mis les visiteurs aux commandes peu après la demi-heure, mais les Croates ont poussé pour sécuriser leur deuxième place devant l'Ecosse (victorieuse 1-2 en Pologne). Les locaux ont ainsi égalisé via Josko Gvardiol dans le deuxième acte.

On retiendra également le premier point de Brian Riemer avec le Danemark. Quelques jours après la défaite contre l'Espagne, le Danemark de Kasper Dolberg (averti en première mi-temps) a partagé (0-0) en Serbie. Un point au courage, car les Serbes ont dominé la rencontre (22 tirs à 8, 6 envois cadrés à 3). Un soulagement pour les Danois qui conservent leur deuxième place devant leur adversaire du soir.

Jour de fête nationale à Saint-Marin

En Ligue B, Chypre a pris l'eau en Roumanie (4-1). L'axe central chypriote, constitué par Konstantinos Laifis et Stelios Andreou a cédé après deux minutes et a passé une soirée assez longue. Dans le camp roumain, Razvan Marin a inscrit un doublé et parachevé son oeuvre en provoquant l'exclusion de Laifis, son ancien coéquipier au Standard.

Enfin, on notera la soirée historique pour Saint-Marin. L'équipe vient d'enregistrer la plus grosse victoire de son histoire en s'imposant 1-3 au Liechtenstein et se qualifie pour la Ligue C.